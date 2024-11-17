Садыр Жапаров: Голосуйте для себя, а не для меня!

Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 ноября, принял участие в голосовании на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров проголосовал на избирательном участке № 1046 столицы.

После голосования он обратился к гражданам, отметив, что избирательная система в стране значительно улучшилась и стала прозрачной.

«Мы автоматизировали избирательную систему. Теперь человеческий фактор при подсчете голосов исключен. Результаты выборов будут известны уже через 20-30 минут после завершения голосования. Повторное голосование на другом участке невозможно, что исключает практики прошлого, такие как «карусели» и массовые вбросы бюллетеней», — подчеркнул президент.

Он призвал граждан активно участвовать в выборах, напомнив, что каждый человек от 18 до 100 лет имеет право голоса.

«Вы голосуете не для меня, а для себя, поскольку избранные депутаты будут решать проблемы вашего региона в течение пяти лет. Они будут управлять местным бюджетом. Если выбрать коррупционера или тех, кто покупает голоса, это приведет к хищению местных средств. Мы реформировали систему управления, и теперь важно выбирать честных и достойных людей», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он напомнил, что избирательные участки работают до 20.00, и призвал граждан найти время для участия в выборах.



Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей».



