Садыр Жапаров призвал граждан активно голосовать на местных выборах

Президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями нового села Жаңы-Барак в Ошской области обратился к гражданам с призывом активно участвовать в предстоящих выборах депутатов местных кенешей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подчеркнул важность этого политического процесса для дальнейшего развития страны.

Он отметил, что голосование является не только выполнением гражданского долга, но и шагом к формированию культуры избирательного участия.

Президент также обратил внимание на необходимость поддержки кандидатов, готовых решать актуальные местные проблемы и работать на благо народа. Он призвал граждан использовать свои конституционные права и заметил, что активное участие в выборах — это вклад каждого в развитие общества.

Кроме того, Садыр Жапаров сказал, что благодаря автоматизации избирательной системы процесс голосования стал более прозрачным и надежным. Он напомнил, что нововведения позволили устранить прежние процедуры, создававшие риски для манипуляций.

Глава государства также призвал граждан не продавать свои голоса, подчеркнув, что такие действия могут повлиять на судьбу республики в ближайшие пять лет. Он отметил, что справедливые выборы требуют участия каждого, и призвал всех противостоять попыткам подкупа избирателей, заметив, что поддержка граждан крайне важна для избрания достойных депутатов.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.