Предприятия по производству кафеля и цемента посетил глава кабмина

В рамках рабочей поездки в Чуйскую область председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил предприятия по производству кафеля «Асыл-Таш плюс» и цемента «Терек Таш» в Иссык-Атинском районе.

Он ознакомился с технологическим процессом производства, качеством продукции и перспективами развития данных предприятий. Чиновник подчеркнул важность развития местной промышленности, создания новых рабочих мест и обеспечения населения качественной продукцией отечественного производства.

«Государство уделяет большое внимание поддержке отечественных производителей. В рамках празднования Кара-Кыргызской автономной области планируется открытие 100 промышленных предприятий во всех регионах республики. Мы стремимся создать все условия для их успешной работы и внедрения современных технологий. Развитие промышленности является одним из ключевых направлений для достижения устойчивого экономического роста», – отметил Акылбек Жапаров.

Он также встретился с руководством предприятий и обсудил с ними актуальные вопросы и перспективы развития отрасли.