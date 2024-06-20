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Власть

Садыр Жапаров: Золото на руднике «Шамбесай» добывать не будут

Президент Садыр Жапаров заявил, что золото на руднике «Шамбесай» добывать не будут. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, президент находится в Кадамджайском районе Баткенской области. Там он встретился с местными жителями по поводу разработки золоторудного месторождения Шамбесай.

Садыр Жапаров сообщил, что в этом вопросе поставлена точка. «Теперь давайте забудем об этой теме», — сказал он.

Напомним, в 2018 году местные жители Кадамджайского района выходили на митинг и выступали против разработки золоторудного месторождения Шамбесай. Они требовали закрытия рудника, так как добыча золота вредит экологии. Тогда инвестором выступала Tiandi International Mining Co. Limited.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оценивались в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012-м. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297113/
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