Время «попкорнов» закончилось. Эдиль Байсалов о решении суда по Кемпир-Абаду

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в эфире программы «Эксперттер талдайт» радио «Азаттык» заявил, что «дело по Кемпир-Абаду должно стать в истории Кыргызстана последней попыткой искажения важнейших стратегических решений, подрыва государственности и демократии в целях достижения власти и политических интересов».

Так он прокомментировал решение Первомайского районного суда Бишкека, оправдавшего всех фигурантов.

«Кыргызские политики с момента обретения независимости превратили вопрос границ в политический инструмент и использовали для свержения власти. Дело Кемпир-Абада следует охарактеризовать как один из переломных моментов в истории страны, когда поставлена точка в этом 30-летнем периоде беспорядка. Когда на одной стороне весов стабильность, развитие государства, согласие народа, а на другой — порядка 15 политиков, около двух лет находящихся в тюремном заключении, ответ очевиден», — сказал Эдиль Байсалов.

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Он отметил: с приходом нынешнего руководства республики к власти на границе произошел вооруженный конфликт. В 2022-м произошло второе кровавое столкновение, и поэтому политизировать и обострять приграничный вопрос с соседним государством непростительно.

«В деле по Кемпир-Абаду были правы президент Садыр Жапаров и его команда, когда они демократическим конституционным путем вместе с Жогорку Кенешем приняли исторически верное решение. Мы это видим, когда простые кыргызстанцы, живущие по периметру кыргызско-узбекской границы или вокруг того же водохранилища Кемпир-Абад, сегодня говорят о том, чем активисты, члены комитета по Кемпир-Абаду пугали тогда, обвиняли власть в предательстве национальных интересов. Все оказалось неправдой. Поэтому суд истории вынес этот вердикт, и это очень важно», — подчеркнул замглавы кабмина.

В данный исторический момент требование народа — развитие страны и стабильность; время «шоу» и «попкорнов» закончилось. История поставила точку, за прошедшие два года вынесла свой вердикт. Эдиль Байсалов

Он заверил — глава государства пользуется поддержкой подавляющего большинства народа, а те, кто два года назад ему не доверял, сегодня убедились в правильных действиях.

«Нынешняя власть руководствуется исключительно интересами государства и повышением уровня жизни нашего народа. В том числе по делу Кемпир-Абада действовали государственные интересы. На данный момент ситуация стабилизировалась, но два года назад при принятии этого решения обстановка была иной. Требовалось предотвратить попытки провокаций и массовых беспорядков, которые могли привести не только к неоправданному затягиванию решения по границе, но и к гораздо большим потрясениям, и несли прямую угрозу состоявшемуся за последние годы развитию республики. Единственным правильным решением в то время было обеспечение порядка, и народ тоже в этом убедился», — сказал Эдиль Байсалов.

По его словам, решения, особенно по таким чувствительным и жизненно важным историческим вопросам, как определение государственной границы, должны приниматься в соответствии с Конституцией демократически избранными и законными органами власти.

«Именно так и было принято решение по Кемпир-Абаду. Да, безусловно, необходимо общественное обсуждение. Свобода слова будет обеспечена, и широкие возможности для обсуждения решений будут сохраняться. Хочу напомнить, что президент несколько раз собирал ведущих лидеров политических партий, активистов гражданского общества и прежде всего тех, кто наиболее активно критиковал решение по государственной границе. Несмотря на все его усилия, многочисленные сессии, закрытые брифинги и многочасовые обсуждения, некоторые люди, хорошо зная всю ситуацию, пытались использовать вопрос о Кемпир-Абаде для организации массовых беспорядков. Поэтому, согласно своей конституционной присяге, глава государства должен был обеспечить защиту конституционного строя», — добавил чиновник.

Это и есть демократия, когда законно избранный президент принимает исторические решения в согласии с Жогорку Кенешем. Он не обязан получать согласие каждого активиста. Это и есть демократия. Эдиль Байсалов

Напомним, что 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

14 июня 2024 года Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении 22 обвиняемых по кемпир-абадскому делу за отсутствием состава преступления. Восемь фигурантов дела, которые еще находились под стражей, освобождены прямо из зала суда. Остальные обвиняемые уже находились под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Дела остальных пятерых обвиняемых по разным причинам выделены в отдельное производство.