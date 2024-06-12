В Кыргызстане запретят рекламу услуг гадалок. Законопроект одобрен ЖК

В Кыргызстане предлагается запретить в информационно-телекоммуникационной сети, в наружной рекламе, интернет-сообществе, на радио и телевидении распространение рекламы оккультно-мистических услуг (в том числе шаманства, ворожбы, спиритизма, ясновидения, гадания, магии и других) и людей, их предоставляющих. Соответствующие поправки в Закон «О рекламе» приняты Жогорку Кенешем в третьем чтении.

В справке-обосновании к законопроекту предлагающих эти услуги назвали мошенниками.

«Имея большой опыт в манипулировании сознанием людей с помощью психологии, они предсказывают обратившемуся гражданину его будущее и прошлое. Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса находится не малое количество граждан в нашей стране, которое попадается на уловки так называемых экстрасенсов и магов», — пишут авторы законопроекта.