Социальный контракт. Минтруда планирует выдавать семьям ссуду в 200 тысяч сомов

Участникам программы «Социальный контракт» планируется выдавать дополнительно по 200 тысяч сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по соцполитике сообщила заместитель министра труда, социального развития и миграции Жылдыз Полотова.

По ее словам, деньги будут выдаваться в качестве ссуды и только тем семьям, которые добились успеха в реализации своих проектов.

«Мы начинали со 100 тысяч сомов. Есть семьи, которые на эти деньги смогли достичь успеха в своей деятельности, будем выдавать им дополнительно 200 тысяч сомов в качестве ссуды. Процентную ставку покроет государство. Ведутся переговоры с двумя банками, готовится проект кабмина», — сказала Жылдыз Полотова.

Она добавила, что ссуда будет выдаваться на беспроцентной основе. В течении трех лет участники «Социального контракта» должны возместить ее.