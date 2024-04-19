Акылбек Жапаров встретился с президентом IRI и похвалил власти Кыргызстана

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в США встретился с президентом Международного республиканского института (IRI) Даниелом Твинингом и директором организации по Евразии Стивеном Никсом.

Состоялся обмен мнениями по вопросам демократического и социально-экономического развития Кыргызстана.

«Мы в команде главы государства очень гордимся достижениями по значительному прогрессу, достигнутому в сфере социально-экономического развития. Достаточно сказать, что мы почти в три раза увеличили доход бюджета нашей страны, удвоили ВВП государства. Это произошло благодаря беспощадной борьбе с коррупцией. Это и есть добросовестное управление, о котором много говорилось все предыдущие годы. Это и есть победа демократии и верховенства закона. Уровень поддержки политики нашего президента, согласно исследованию IRI, — 82 процента, а год назад было 86 процентов. Это реально крепкий мандат власти на проведение дальнейших смелых преобразований», — сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что поддержка подавляющего большинства народа демонстрирует незыблемость демократического строя в КР, направлена на дальнейшее укрепление верховенства закона и повышение уровня жизни граждан.

В свою очередь руководство IRI выразило готовность к сотрудничеству и поддержке совместных инициатив.