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Власть

Садыр Жапаров примет участие в 29-й сессии ООН по изменению климата

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, прибывшего с официальным визитом в страну. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах связей между странами, в том числе расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепление культурно-гуманитарных связей.

Глава государства отметил, что последние годы стали прорывными в истории двусторонних отношений — в 2022 году проведены два визита на высшем уровне, урегулированы все вопросы, тормозящие развитие сотрудничества между двумя странами.

Он с удовлетворением подчеркнул, что стороны установили уровень стратегического партнерства, создали Межгосударственный совет, учредили Азербайджано-Кыргызский фонд развития, подписали соглашение о строительстве азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.

«Все это свидетельствует о том, что межгосударственные отношения развиваются весьма динамично и сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне», — добавил президент.

Садыр Жапаров передал теплое приветствие и наилучшие пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В свою очередь министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил успешно прошедшие сегодня переговоры с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, в рамках которых обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе.

Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов от имени президента Ильхама Алиева пригласил Садыра Жапарова принять участие в мероприятии, которое пройдет в Азербайджане.

Стороны также отметили, что страны принимают меры по расширению сотрудничества и Азербайджано-Кыргызский фонд развития является эффективной платформой в этом направлении, посредством которой планируется реализовать приоритетные проекты в различных сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291183/
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