Не все министры выступили с докладами в Жогорку Кенеше. Депутат недоволен

Депутат Акылбек Тумонбаев на заседании парламента возмутился тем, что не все министры выступили с докладами.

В частности, по его словам, в Жогорку Кенеше не выступили Минтранс и Минсельхоз.

«Каждый нардеп знает проблему дорог. Мы должны выслушать и народ, а потом задавать вопросы. Если не хотите слушать доклады Минтранса и Минсельхоза, тогда депутаты седьмого созыва должны сдать мандат и распуститься», — сказал Акылбек Тумонбаев.

Он обратился к спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву и призвал не критиковать народных избранников. «Открыто скажу: вы спикер, не надо быть помощником кабмина, критиковать и высказывать комментарии депутатам», — отметил Акылбек Тумонбаев.

Он потребовал поставить снова на голосование и послушать доклады министерств.