15:56
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Власть

В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина

К 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области по линии Министерства сельского хозяйства откроют 11 МТС по всей стране. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на форуме, посвященном созданию устойчивого агропромышленного сектора в КР.

По его словам, запустят 16 крупных инфраструктурных объектов, торгово-логистических центров в Ошской и Чуйской областях, предприятия по производству фруктовых консервированных джемов в Чуйской области, расширят сеть торгово-логистических направлений, таких как «Кыргыз продукт», в Московском районе Чуйской области и другие проекты.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Глава кабмина добавил, что в 2024 году ожидается увеличение общего объема выпуска продукции сельского хозяйства на 2,8 процента за счет роста в растениеводстве на 2,7 процента, животноводстве — на 2,2 процента.

«Особенно важно обеспечить стабильность цен на продукты питания, чтобы защитить наших граждан от нестабильности на мировых рынках и обеспечить доступность качественных продуктов по приемлемой стоимости», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290545/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Вода и зеленая энергетика должны объединить Центральную Азию — Акылбек Жапаров
Парламентариев не зовут на торжественные открытия объектов — Акылбек Тумонбаев
Акылбек Жапаров с директором АБР обсудил проект ГЭС «Камбар-Ата-1»
Дан старт строительству экотехнологического завода в Бишкеке
#Простофакты. Акылбек Жапаров о расходах бюджета на новый борт № 1
В Нарыне строят ГЭС «Куланак». Акылбек Жапаров проверил ход работ
Акылбек Жапаров принял делегацию Всемирного банка. Что обсуждали
Акылбек Жапаров обсудил с зампредседателя АО «Газпромбанк» совместные проекты
Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по переработке шин
Российские специалисты в сфере искусственного интеллекта приедут в Кыргызстан
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Камчыбек Ташиев и&nbsp;Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
15:48
В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объе...
15:42
В Бишкеке судоисполнитель сжег вещдоки по уголовному делу на 29,7 миллиона сомов
15:21
Вода и зеленая энергетика должны объединить Центральную Азию — Акылбек Жапаров
15:20
Муниципальные выборы в Турции. Депутат ЖК восхищен честностью избирателей
15:06
Почти 40 микроавтобусных маршрутов уберут из центра Бишкека