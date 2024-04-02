К 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области по линии Министерства сельского хозяйства откроют 11 МТС по всей стране. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на форуме, посвященном созданию устойчивого агропромышленного сектора в КР.

По его словам, запустят 16 крупных инфраструктурных объектов, торгово-логистических центров в Ошской и Чуйской областях, предприятия по производству фруктовых консервированных джемов в Чуйской области, расширят сеть торгово-логистических направлений, таких как «Кыргыз продукт», в Московском районе Чуйской области и другие проекты.

Фото пресс-службы кабмина

Глава кабмина добавил, что в 2024 году ожидается увеличение общего объема выпуска продукции сельского хозяйства на 2,8 процента за счет роста в растениеводстве на 2,7 процента, животноводстве — на 2,2 процента.

«Особенно важно обеспечить стабильность цен на продукты питания, чтобы защитить наших граждан от нестабильности на мировых рынках и обеспечить доступность качественных продуктов по приемлемой стоимости», — сказал он.