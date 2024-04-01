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Власть

Садыр Жапаров поздравил президента Турции с успешным проведением выборов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с лидером Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам прошедших вчера в стране муниципальных выборов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением муниципальных выборов в Турции.

Президент КР отметил: «Народ Турции еще раз выразил свою поддержку государственному курсу на пути к процветанию страны».

Он подчеркнул готовность продолжить диалог по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия и заметил, что кыргызская сторона ждет турецкого лидера с государственным визитом в Кыргызстан.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества и обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Ссылка: https://24.kg/vlast/290350/
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