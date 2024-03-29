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Власть

Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу

В Баткене состоялась очередная встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Руководители правительственных делегаций КР и РТ продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках. Также даны конкретные поручения рабочим группам продолжить работу в данном направлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290281/
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