Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу

В Баткене состоялась очередная встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Руководители правительственных делегаций КР и РТ продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках. Также даны конкретные поручения рабочим группам продолжить работу в данном направлении.