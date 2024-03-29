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Власть

Дан старт строительству экотехнологического завода в Бишкеке

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров дал старт строительству экотехнологического завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава правительства отметил, что в столице в последние годы остро стояли вопросы, связанные с экологией. В течение двух лет ведется работа над устранением стационарных источников загрязнения воздуха в городе, в том числе ведется работа по газификации жилых массивов, автономные котельные переведены на газ, закуплены экологичные виды общественного транспорта, в рамках инициативы «Жашыл мурас» посажены более 600 тысяч зеленых насаждений.

«Санитарный полигон в Бишкеке нуждался в заводе по переработке бытовых отходов. Сегодня мы даем старт строительству завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов. Также будут построены системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты. Этот проект имеет важное значение для нас. Желаем успехов предприятию», — сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что кабинет министров считает приоритетным вопрос строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в семи областях и двух городах страны. В прошлом году были выделены средства на поддержку развития городов Каракола и Джалал-Абада.

В настоящее время в городе Джалал-Абаде ведется строительство крупного мусоросжигательного завода. В Караколе мусоросжигательный завод стоимостью 135 миллионов сомов начала строить белорусская компания.

Справка

Мусороперерабатывающий завод, который планируется построить на территории санитарного полигона, будет утилизировать отходы в количестве около 850 тонн в день.

На территории завода будут построены следующие производственные линии: мусоросжигательные печи, генераторы выработки электроэнергии, системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты.

Завершить строительство завода планируют в ноябре 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290239/
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