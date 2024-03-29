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Власть

Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Делегация Кыргызстана во главе с первым заместителем председателя кабинета министров Адылбеком Касымалиевым посетила стихийный мемориал у концертного зала «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Делегация почтила память погибших в результате террористического акта 22 марта 2024 года.

Отметим, что Адылбек Касымалиев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Экономического совета СНГ.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Сотни людей приехали на концерт музыкальной группы. Четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей. После подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 143 человека, еще 360 — пострадали. По уголовному делу арестовали девять подозреваемых, в том числе участвовавших в нападении на концертный зал.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290234/
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