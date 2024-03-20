Кыргызстанцы смогут приобретать авто и мототранспорт в лизинг

Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Гражданский кодекс, законы «О финансовой аренде (лизинге)», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 марта 2024 года.

«Цель — продвижение лизинга в стране и расширение спектра финансовых услуг путем предоставления возможности физическим лицам приобретать в лизинг авто и мототранспорт для личного пользования, а также создание предпосылок для развития инфраструктуры рынка лизинга — увеличение поставщиков, расширение дилерских сетей, открытие сервисных компаний, усовершенствование страхования», — говорится в сообщении.

Законом предусматривается, что профессиональная деятельность по предоставлению займов в обязательном порядке подлежит налоговой регистрации экономической деятельности в статусе коммерческого юридического лица в соответствии с налоговым законодательством страны.

Кроме того, устанавливается, что лизинговая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством в сфере лицензионно-разрешительной системы. Лицензиаром является орган, уполномоченный кабинетом министров, за исключением юридических лиц, поднадзорных Национальному банку.