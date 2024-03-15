Русско-кыргызский словарь законодательных терминов разрабатывают в парламенте

Русско-кыргызский словарь законодательных терминов разрабатывают в Жогорку Кенеше.

По данным пресс-службы парламента, состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы. Ее возглавил заместитель торага Нурланбек Азыгалиев.

По его словам, цель инициативы — упорядочить разъяснения, толкования терминов, которые используются в законах.

Вопрос о создании русско-кыргызского словаря встал после принятия в республике летом прошлого года закона о госязыке, когда чиновников и депутатов обязали говорить в стенах парламента и министерств исключительно на кыргызском языке.

«Сегодня появилось много новых международных терминов. Не зная их точного значения, мы используем данные термины по-разному. Поэтому основной целью инициативы является устранение путаницы в терминах, используемых при применении нормативных правовых актов страны, приведение их в единую систему и использование в соответствии с требованиями государственного языка», — отметил глава рабочей группы.

По мнению председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте КР Мелиса Мураталиева, этим вопросам необходимо было уделить особое внимание с первых лет независимости. Он выразил уверенность, что скоро будут представлены практические результаты.

Также планируется подготовить толковый словарь юридических терминов.