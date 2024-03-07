Президент подписал закон о наркотических средствах и психотропных веществах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ принят Жогорку Кенешем 24 января 2024 года.
Закон предусматривает:
- регулирование отношений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также содержащих их живых организмов;
- установление ответственности и системы мер, направленных против их незаконного оборота, определение прав и обязанностей юридических и физических лиц в связи с применением закона;
- перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Кыргызстане;
- обязывающие, запрещающие и ограничивающие меры в сфере оборота наркотических средств;
- субъектов законного оборота наркотических средств;
- государственные квоты на количество наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для потребления в медицинских, ветеринарных, научных и судебно-экспертных целях;
- лицензирование деятельности и лицензионный контроль в сфере законного оборота наркотических средств, а также учет и инвентаризацию в сфере оборота наркотических средств;
- реестры лицензий и разрешений, государственный реестр субъектов законного оборота наркотических средств;
- допустимые случаи использования наркотических средств;
- режим контроля законного оборота наркотических средств и его виды;
- право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также содержащих их живых организмов, по территории Кыргызстана предоставляется без лицензии уполномоченным государственным органам в ходе оперативно-разыскной, контрразведывательной и уголовно-процессуальной деятельности;
- лицензирование деятельности по ввозу, вывозу и транзиту наркотических средств;
- осуществление контроля за оборотом наркотических средств уполномоченными государственными органами в сфере внутренних дел, здравоохранения, ветеринарии, национальной безопасности, обороны, охраны государственной границы, таможенного дела, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуаций, а также осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов в сфере оборота наркотических средств органами прокуратуры в пределах их компетенций;
- меры противодействия незаконному обороту наркотических средств.