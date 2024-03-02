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Власть

Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Кыргызстана

Фото МИД России. Встреча Сергея Лаврова и Жээнбека Кулубаева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

Встреча проходит за закрытыми дверьми на полях Анталийского дипломатического форума.

МИД Кыргызстана пока не дает никаких подробностей о встрече. Известно лишь, что до встречи с Сергеем Лавровым Жээнбек Кулубаев провел переговоры со своими коллегами из Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, Швейцарии Иньяцио Кассисом, Сенегала Исмаилом Фаллом и Азербаджана Джейхуном Байрамовым, а также генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым и министром высшего образования Малайзии Замбри Абдулом Кадиром.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев принял участие в панельной дискуссии «Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в 21-м веке».
Ссылка: https://24.kg/vlast/288128/
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