Акылбек Жапаров встретился с бизнесом и банкирами Кашгара

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая встретился с представителями компаний и руководителями банков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров предложил китайским банкам рассмотреть возможность инвестирования в Кыргызстан, участия в проектах по строительству гидроэнергетических, солнечных и ветряных электростанций. Глава кабмина встретился с руководителями компании «Сани» и рассказал о благоприятных инвестиционных условиях Кыргызстана.

Кроме того, он провел встречу с руководством крупной компании, специализирующейся на переработке, хранении и экспорте сельскохозяйственной продукции, расположенной в Кыргызской автономной области Кызыл-Суу.

Состоялся обмен мнениями по поставкам экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай, хранению на контрольных складах и дальнейшему продвижению на рынок.