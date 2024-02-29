В мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК

Проведение сессии БГК в действующем составе нелегитимно и противоречит законодательству. Так в мэрии Бишкека прокомментировали уход с заседания градоначальника Айбека Джунушалиева.

По информации муниципалитета, ранее мэр проводил встречи с президиумом и лидерами фракций по этому вопросу, а накануне в БГК пришло письмо из Центризбиркома, в котором говорится о проведении административно-территориальной реформы и утверждении дорожной карты. В ней, в частности, предусмотрено организовать деятельность местных кенешей объединенных аймаков и городов.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ Территориальная реформа. Состав БГК увеличен до 235 депутатов

Также утверждено временное положение о деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме. В нем говорится, что полномочия кенешей айыльных аймаков, образующих объединенный айыльный аймак, прекращаются. Статус городского кенеша не меняется, председатель не переизбирается. Горкенеш становится преемником айыльных кенешей, входящих в него. Депутаты местных кенешей продолжают свою деятельность в составе городского.

Таким образом, отмечают в мэрии, заседание без остальных 190 депутатов противоречит законодательству.

«Кроме того, было объявление перерыва, поэтому градоначальник вышел», — добавили в муниципалитете.

Ожидается, что сессия продлится сегодня с участием депутатов айыльных кенешей.

Напомним, сегодня должна была состояться сессия БГК. Вначале было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета.

Напомним, всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.