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Власть

Акылбек Жапаров встретился с послом Великобритании. Обсуждали сотрудничество

Фото пресс-службы кабмина. Встреча Акылбека Жапарова и Николаса Боулера

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Кыргызстане Николаса Боулера. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров поблагодарил посла за содействие в организации его рабочего визита в Великобританию в ноябре 2023 года.

«Хочу с удовлетворением отметить насыщенную программу визита, организованного на подобном уровне впервые за более чем 30-летнюю историю кыргызско-британских отношений. Отрадно, что после моего визита КР посетили такие именитые британские компании, как Rotschild&Co и Franklin Templeton, с представителями которых я провел личные встречи», — сказал он.

Николас Боулер подтвердил приверженность британской стороны к дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-британской повестки и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в горнорудной отрасли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287846/
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