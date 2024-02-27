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Власть

Онкологические заболевания происходят из-за смога в Бишкеке — депутат

Аллергия и онкологические заболевания происходят из-за грязного воздуха в Бишкеке. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил депутат Эмиль Токтошев.

Он поинтересовался, есть ли те, кто подал в суд на Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора из-за смога в столице.

Замминистра профильного ведомства Асель Раимкулова ответила, что таких фактов нет, но поступают заявления.

Нардеп также спросил, какую работу проделало министерство для борьбы со смогом.

«В 2023 году создана межведомственная комиссия, куда вошли 11 министерств. 16 февраля распоряжением кабмина принят план на 2024 год. Проводится газификация. 22 котельных перешли на газ и электричество. Из 47 жилмассивов 31 газифицированы. Потушен Бишкекский мусорный полигон», — ответила Асель Раимкулова.

Кроме того, по ее словам, в Токмаке открыт шиноперерабатывающий завод.

«Сейчас есть 80 перерабатывающих заводов. Также со стороны мэрии Бишкека и министерства принят план на текущий год для решения проблемы загрязнения воздуха», — заключила Асель Раимкулова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287722/
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