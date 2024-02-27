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Власть

Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша

Депутат Алишер Козуев на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил, что для получения информации от Кыргызгидромета нужно заплатить.

Он поинтересовался, сколько человек работает в службе и какую зарплату получают сотрудники.

Завотделом наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Агентства по гидрометеорологии Бегайым Алипова сообщила, что в службе трудятся свыше 500 человек и средняя заработная плата начинается от 12 тысяч сомов.

«Вы получаете зарплату от государства и работаете при МЧС, тогда почему у вас некоторые услуги платные? Вы ведете деятельность как хозрасчетное предприятие», — возмутился Алишер Козуев.

Представитель Гидрометеорологической службы затруднилась ответить на вопрос.

«Мне непонятна эта ситуация. Я написал письмо этой службе, чтобы получить нужную информацию. Они мне ответили, что платно и даже администрация президента платит деньги. Например, те же Минприроды или Минобразования, если запрашивать у них информацию, каждый месяц они нам будут выдавать ее по прайсу? Это неправильно, я считаю. Мы, как единое государство, должны быть как одна семья», — сказал нардеп.

По словам Бегайым Алиповой, такая практика не является новшеством. В каждом министерстве установлен свой прайс.

«Президент столько инвесторов приглашает. Они придут и скажут, например, в Баткенской, Чуйской областях узнать климат и погоду. Вы будете запрашивать деньги у них? Вы, наоборот, должны условия создавать. Ладно, они частные, могут заплатить, а госорганы? Мне звонят с айыл окмоту и говорят, что хотели узнать информацию, а им сказали, что надо заплатить. Это можно как-то решить?» — добавил Алишер Козуев.

Нардеп потребовал дать протокольное задание и решить вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287719/
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