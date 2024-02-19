19:20
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Власть

Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 27 декабря 2023 года. Он направлен на гуманизацию уголовного законодательства и предусматривает возможность права дополнительного выбора меры пресечения, внедрения и использования возможностей современных цифровых технологий.

В том числе:

  • внедряется новый вид меры пресечения в виде электронного наблюдения посредством использования электронных и иных технических устройств контроля (электронный браслет);
  • для сокращения сроков рассмотрения уголовных дел, снижения процессуальных издержек сторон, исключения дополнительных трат, связанных с расходами на проезд близких и родственников к месту проведения судебных заседаний, их проживания, обеспечения безопасности и правопорядка во время судебных разбирательств и недопущения конфликтных ситуаций между сторонами, предусматривается участие на процессах в удаленном формате (в режиме видео-конференц-связи).
Ссылка: https://24.kg/vlast/287129/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров
Садыр Жапаров в Татарстане проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
Законодательство о выборах депутатов местных кенешей будут менять
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Президент направил обращение в честь 35-летия вывода войск из Афганистана
Индийской Hinduja Group предложили инвестировать в Кыргызстан
Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом
Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
Популярные новости
На&nbsp;телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о&nbsp;связях депутатов с&nbsp;Матраимовым На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он&nbsp;легализовал Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Не&nbsp;боятся ни&nbsp;бога, ни&nbsp;Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в&nbsp;школах Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
19 февраля, понедельник
19:01
Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный ко...
18:54
В Оше доход водителей вырос на 7 процентов. «Яндекс Gо» ответил митингующим
18:41
Закон о ломбардах. Комитет по бюджету принял документ во втором чтении
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вошла в десятку рейтинга
18:04
Избиение солдат в Караколе. Задержаны должностные лица войсковой части № 2028