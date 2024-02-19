Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон принят Жогорку Кенешем 27 декабря 2023 года. Он направлен на гуманизацию уголовного законодательства и предусматривает возможность права дополнительного выбора меры пресечения, внедрения и использования возможностей современных цифровых технологий.
В том числе:
- внедряется новый вид меры пресечения в виде электронного наблюдения посредством использования электронных и иных технических устройств контроля (электронный браслет);
- для сокращения сроков рассмотрения уголовных дел, снижения процессуальных издержек сторон, исключения дополнительных трат, связанных с расходами на проезд близких и родственников к месту проведения судебных заседаний, их проживания, обеспечения безопасности и правопорядка во время судебных разбирательств и недопущения конфликтных ситуаций между сторонами, предусматривается участие на процессах в удаленном формате (в режиме видео-конференц-связи).