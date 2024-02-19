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Власть

Камчыбек Ташиев рассказал, как намерен развивать Кыргызский футбольный союз

Камчыбек Ташиев сегодня на брифинге рассказал об основных проблемах, с которых он намерен начать работу в Кыргызском футбольном союзе.

По его словам, необходимо решить три проблемы. Это развитие футбольной инфраструктуры, возрождение юношеского футбола и усиление внутреннего чемпионата.

Глава КФС отметил, что во многих частях республики нет условий, чтобы играть в футбол. Он пообещал построить стадионы в каждом селе.

«Мы должны на местах, особенно в городах, возродить юношеский футбол, открывать детские юношеские клубы и академию. Футбол — такая же профессия, как и другие специальности. Футболу нужно учиться. Это не просто на улице погонять мяч и стать футболистом. Если в университете на какие-то специальности учатся пять-шесть лет, то футболу нужно учиться десятилетиями. Обязательно должна существовать футбольная академия, которая будет обучать детей с 7-8 до 16-18 лет», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что в Джалал-Абадской области впервые в истории Кыргызстана появится гибридный стадион.

«Строится новое футбольное поле, которого в нашей стране еще не было, с новыми технологиями. Это будет гибридный стадион. Через два-три месяца уже закончится строительство», — подчеркнул президент КФС.

Он заметил, что капитальный ремонт также проведут на центральных стадионах Бишкека, Кара-Балты и Токмака.

Отметим, сегодня на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева избрали на пост президента КФС. Он будет возглавлять союз до апреля 2026 года. Камчыбек Ташиев был единственным кандидатом на место главы КФС. Его кандидатуру выдвинул футбольный клуб «Талант».

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января. Глава государства Садыр Жапаров в интервью рассказал, что это он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287093/
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