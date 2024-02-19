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Власть

Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в свой Указ «О формировании и функционировании регионального резерва и муниципального резерва кадров». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В положении о порядке проведения конкурса для включения кандидатов в муниципальный резерв кадров для назначения на должности мэров городов, их заместителей и глав айыл окмоту, его формирования и функционирования главу 2 дополнили пунктом:

  • Главы айыл окмоту, освобожденные от должности в связи с реорганизацией органа местного самоуправления в рамках проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме, на время пилота включаются в муниципальный резерв кадров на должность главы айыл окмоту при соответствии квалификационным требованиям по заявлению без прохождения дополнительных конкурсных процедур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287083/
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