Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в свой Указ «О формировании и функционировании регионального резерва и муниципального резерва кадров». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В положении о порядке проведения конкурса для включения кандидатов в муниципальный резерв кадров для назначения на должности мэров городов, их заместителей и глав айыл окмоту, его формирования и функционирования главу 2 дополнили пунктом: