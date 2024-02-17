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Власть

Кабмин утвердил план мер по улучшению качества воздуха в Бишкеке

Кабинет министров утвердил план первоочередных мер по улучшению качества воздуха в Бишкеке на 2024–2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Документ разработан для улучшения экологической ситуации в столице и снижения вредного физического воздействия на атмосферу, вызывающего неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья населения.

Необходимость разработки документа вызвана тем, что за последние годы в Бишкеке существенно увеличились выбросы вредных веществ в атмосферу.

Принятие плана позволит реализовать срочные и эффективные мероприятия, направленные на решение проблем загрязнения воздуха, и создаст необходимые условия для реализации последующих мер по улучшению качества воздуха.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287013/
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