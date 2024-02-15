День святого Валентина — праздник шайтана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.
«Вчера у нас прошел праздник, который не соответствует нашим традициям и менталитету. Не обижайтесь, но это праздник шайтана. Сколько наших молодых людей пошли на греховные деяния, скольким парням это ударило по карману, сколько пар вчера из-за этого поругались», — заявил нардеп.
Мейкинбек Абдалиев предложил программу, которая будет запрещать такие нововведения, не соответствующие менталитету Кыргызстана.
По словам депутата, есть другие праздники, которые можно отмечать.
«У нас есть 8 Марта, когда мы можем поздравить наших дам, мужчин — 23 февраля. Есть День независимости. Будем отмечать эти праздники», — заключил он.
Справка 24.kg
День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.