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Власть

День Валентина — праздник шайтана, считает депутат Мейкинбек Абдалиев

День святого Валентина — праздник шайтана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.

«Вчера у нас прошел праздник, который не соответствует нашим традициям и менталитету. Не обижайтесь, но это праздник шайтана. Сколько наших молодых людей пошли на греховные деяния, скольким парням это ударило по карману, сколько пар вчера из-за этого поругались», — заявил нардеп.

Мейкинбек Абдалиев предложил программу, которая будет запрещать такие нововведения, не соответствующие менталитету Кыргызстана.

По словам депутата, есть другие праздники, которые можно отмечать.

«У нас есть 8 Марта, когда мы можем поздравить наших дам, мужчин — 23 февраля. Есть День независимости. Будем отмечать эти праздники», — заключил он.

Справка 24.kg

День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286828/
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