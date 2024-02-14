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Власть

Акции «Керемет Банка» выкупает кабмин. Жогорку Кенеш принял законопроект

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О приобретении кабинетом министров пакета акций открытого акционерного общества «Керемет Банк» у Национального банка» во втором и третьем чтениях.

Документом предлагается кабинету министров приобрести акции ОАО «Керемет банк», принадлежащие Национальному банку, на сумму 7 миллиардов 126 миллионов 432 тысячи сомов (97,45 процента от 100 процентов чистого капитала ОАО «Керемет банк»).

Сделка по приобретению кабинетом министров актива осуществляется вне фондовой биржи путем прямого перечисления денежных средств на счет Национального банка и внесения соответствующих записей в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Керемет банк». Также переход права собственности пакета акций ОАО «Керемет банк» от Национального банка к кабинету министров в соответствии с проектом закона освобождается от каких-либо комиссионных сборов и пошлин, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

В ходе обсуждения некоторые депутаты выступили против законопроекта. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/286708/
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