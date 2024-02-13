Индийской Hinduja Group предложили инвестировать в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Hinduja Group Гопичандом Хиндужей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров предложил рассмотреть привлечение инвестиций в банковскую, горнодобывающую и туристическую отрасли. Он подчеркнул, что Кыргызстан готов предоставить взаимовыгодные условия для инвесторов.

В свою очередь Гопичанд Хиндужа выразил заинтересованность в детальном изучении предложенных проектов и намерение использовать все ресурсы для их реализации.