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Власть

Индийской Hinduja Group предложили инвестировать в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Hinduja Group Гопичандом Хиндужей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров предложил рассмотреть привлечение инвестиций в банковскую, горнодобывающую и туристическую отрасли. Он подчеркнул, что Кыргызстан готов предоставить взаимовыгодные условия для инвесторов.

В свою очередь Гопичанд Хиндужа выразил заинтересованность в детальном изучении предложенных проектов и намерение использовать все ресурсы для их реализации.

  • Hinduja Group — индийский транснациональный конгломерат, присутствующий в 11 ключевых секторах экономики. Основные направления деятельности компании включают автомобилестроение, нефтепереработку, банковское дело и финансы, информационные технологии и IT-услуги, здравоохранение, торговлю, разработку инфраструктурных проектов, средства массовой информации и развлечения, энергетику и недвижимость. Фирма имеет активы на сумму около $100 миллиардов по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286649/
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