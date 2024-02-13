Новый закон о СМИ в том виде, в котором он представлен в Жогорку Кенеш, не будет работать и создаст множество проблем. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовому устройству и регламенту заявил депутат Жанар Акаев.

Многие развитые страны веками не меняют свою Конституцию, а Минкультуры приносит депутатам сырой законопроект, ссылаясь на то, что старый перестал отвечать требованиям современного мира. Жанар Акаев

«В старом законе есть статьи, которые работают и в современном мире. В новом проекте вы хотите контролировать распространение информации в интернете, а как вы будете это делать? Я напишу статью, ее прочитают в Корее, и как вы будете это отслеживать? Документ сырой, предлагаю отложить его, пусть инициаторы придут к депутатам, мы обсудим, внесем правки», — предложил парламентарий.

В свою очередь Гуля Кожокулова удивилась раздутости нового закона.

«В старом 27 статей, в новом проекте их уже 55, зачем так раздувать? Много неточностей и опасность принятия концепции в том, что вы потом не захотите резать его. Закон должен исполняться, а чтобы так было, документ должен быть четко прописан. Мы не против закона, он должен быть правильным, не ущемлять права граждан. Призываю коллег снять вопрос с повестки дня или проголосовать против», — предложила Гуля Кожокулова.

В результате недолгих обсуждений из шести депутатов, присутствующих на заседании, три проголосовали за концепцию законопроекта, три парламентария выступили против.

По словам постоянного представителя президента и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбека Абытова, каким бы ни было голосование, документ будет рассмотрен профильным комитетом и его вынесут на сессию.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.