В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочными контейнерами

«Ош-Тазалык» продолжает реализацию проекта стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами, сдав в эксплуатацию уже пятую площадку в микрорайоне «Кулатов». Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

«Ош-Тазалык» реализует проект собственными силами, и он направлен на улучшение экологического состояния города», — говорится в сообщении.

Мэр Оша Бакытбек Жетигенов отметил, что подобные площадки скоро будут по всему городу.