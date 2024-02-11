Акылбек Жапаров в Анкаре посетил несколько крупных компаний

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках официального визита в город Анкару (Турция) ознакомился с деятельностью нескольких крупных компаний. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина накануне посетил логистический центр электронной коммерции Trendyol и дал поручение министру экономики и коммерции КР рассмотреть возможность открытия представительства этой компании в Бишкеке и Чуйской области и активизировать онлайн-торговлю в стране.

"Руководство компании Trendyol заявило, что около 50 тысяч граждан Кыргызстана загрузили приложение на мобильный телефон и выразил заинтересованность во всестороннем сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров в компании Trendyol

Отметим, что Trendyol является крупнейшей онлайн-торговой компанией Турции, где представлены 18 миллионов видов товаров. Компания ежедневно обслуживает более 30 миллионов покупателей по всему миру. Стоит отметить, что китайская компания Alibaba владеет 86 процентами акций Trendyol.

Председатель кабмина также побывал на предприятии фармацевтической компании Battal Holding и встретился с ее главой Мехметом Бератом Батталом.

Сообщается, что компания рассматривает вопрос реализации инвестиционного проекта в Кыргызстане для налаживания сотрудничества в области здравоохранения. Мехмет Берат Баттал выразил готовность открыть завод в КР и в дальнейшем экспортировать продукцию в соседние государства. Акылбек Жапаров пообещал выделить земельный участок под строительства завода на территории Бишкека, предоставить налоговые и льготы на электроэнергию, а также предложил руководству компании посетить Кыргызстан.

По итогам переговоров между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и акционерным обществом в фармацевтической промышленности подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Отметим, что компания Battal Holding производит фармацевтические препараты. Капитал компании составляет $21,2 миллиона.

Фото пресс-службы кабмина. Глава кабмина ознакомился с деятельностью Battal Holding

Акылбек Жапаров также встретился с директором правления индустриальной зоны «ОСТИМ» Орханом Айдыном. На встрече была представлена презентация о деятельности малых и средних предприятий, находящихся в промышленной зоне. Согласно данным, объединенная индустриальная зона «ОСТИМ» занимает площадь 5 миллионов квадратных метров. Здесь расположены более 6 тысяч малых и средних промышленных предприятий, работают 65 тысяч человек в таких областях как оборона, авиация, медицина, строительство, энергетика и информационные технологии.

Глава кабмина КР отметил, что Кыргызстан готов использовать опыт промышленной зоны «ОСТИМ».

Стоит отметить, что в рамках кыргызско-турецкого бизнес-форума также подписаны двусторонние соглашения о строительстве подобных производственных предприятий в Чуйской и Баткенской областях республики .

В свою очередь Орхан Айдын выразил заинтересованность в сотрудничестве с бизнесменами из Кыргызстана.

Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров посетил профессионально-техническое училище «ОСТИМ»

Акылбек Жапаров также посетил профессионально-техническое училище «ОСТИМ». Уникальность школы заключается в том, что студенты после окончания обучения имеют возможность трудоустройства в «ОСТИМ», так как полученная специальность соответствует деятельности предприятия. Акылбек Жапаров предложил совместное обучение специалистов в области энергетики и IT-технологий.