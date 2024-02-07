В медучреждениях Оша не хватает врачей и проблемы по детской смертности

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии мэрии Оша. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что 2023-й был для южной столицы успешным. «Самое важное — решен вопрос об обеспечении населения чистой водой. В прошлом году за счет республиканского бюджета выделили Ошу 563,8 миллиона сомов», — сказал он.

По словам председателя кабмина, в медучреждениях города не хватает 24 медицинских специалистов и есть отрицательные показатели по детской смертности. Он поручил принять меры по снижению количества таких случаев.

«Ош можно назвать городом интеллигентов. Бюджет ОшГУ, в котором учатся 11 тысяч иностранных студентов, составляет 4,1 миллиарда сомов, а бюджет города — 2,5 миллиарда, бюджет области — 4,7 миллиарда. Необходимо увеличивать бюджет южной столицы путем внедрения новых идей и подходов», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он заметил, что, извлекая уроки из ситуации с бишкекской ТЭЦ, Ошу необходимо проработать механизмы децентрализации системы теплоснабжения и подачи горячей воды, обеспечить социальные объекты альтернативными системами отопления.