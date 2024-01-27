В Кыргызстане отметили 75-летие балетмейстера Чолпонбека Базарбаева

Председатель Акылбек Жапаров принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию народного артиста СССР, балетмейстера Чолпонбека Базарбаева. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Чолпонбек Базарбаев достойно представлял кыргызский народ на сценах СНГ и мира. Советник президента России по культуре, экс-министр культуры Михаил Швыдкой говорил: «Чолпонбек Базарбаев был «богом танца» и давал высокую оценку его профессионализму. Его талантом, статностью восхищались французы, англичане, его называли «гением великолепного танца». Время, когда зажглась звезда Чолпонбека Базарбаева, было золотым веком кыргызского искусства танца. Его жизнь, творчество и деятельность являются образцом для подражания подрастающего поколения. Оставленное им творческое наследие — достояние нашей нации», — сказал глава кабмина.