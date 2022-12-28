Автобусы для Бишкека. В мэрии рассказали, где находится транспорт

Купленные мэрией Бишкека автобусы еще не прибыли в столицу. Об этом стало известно на сессии БГК.

Первый вице-мэр столицы Мирлан Байгончоков отметил, что поставка ожидается в ближайшее время.

«Автобусы уже в пути. Мы думали, что в конце декабря они уже поступят. Сейчас они в Казахстане», — сказал он.

Напомним, в этом году из городского бюджета выделен 1 миллиард сомов на приобретение автобусов. Мэрия закупила их у компании Zhongtong Bus Hoiding Co., Ltd. Сообщалось, что они прибудут в страну до конца года.

В начале следующего года должны поступить еще 124 автобуса, купленных в рамках проекта ЕБРР. Всего по нему приобретут 250 единиц. Кроме того, в рамках проекта АБР закупят 120 электробусов.