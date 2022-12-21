Манас или Раззаков. Как предлагают переименовать Баткенскую область

Баткенскую область Кыргызстана тоже переименуют. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев.

Депутат Тазабек Икрамов предложил назвать область именем героя эпоса «Манас».

«Мы не ошибемся, если назовем область в честь государственного деятеля Исхака Раззакова», — отметил нардеп Чынгыз Ажибаев.

Эльчибек Жантаев ответил, что вопрос обсуждается представителями местных властей и поступают разные предложения по переименованию области и одноименного города.

Напомним, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на курултае предложил переименовать четыре района Бишкека.