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Власть

Депутатская комиссия закончила расследование по кредиту ЕБРР на мусорный завод

Итоги работы депутатской комиссии по кредиту в размере 22 миллионов евро, которые выделил ЕБРР на строительство мусороперерабатывающего завода, будут направлены в Совет безопасности. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Мирлан Самыйкожо.

По его словам, правоохранительные органы не могут принять меры по нецелесообразному использованию средств, выделенных на строительство завода.

«Возбуждено пять уголовных дел, в суд передали два, на стадии расследования — одно, по двум делам фигуранты объявлены в розыск. Построили офис площадью 270 квадратных метров на 10 миллионов сомов, купили трактор на 387 тысяч евро. Но этот трактор три года уже не работает, так как требуется ремонт, который обойдется в 30 тысяч евро. Ни МВД, ни прокуратура, ни Счетная палата не смогли принять конкретные решения по этому делу. Его никак не могут довести до конца. Поэтому мы предлагаем, чтобы вопрос рассмотрели на уровне Совбеза», — сказал Мирлан Самыйкожо.

Он отметил, что мусорный полигон продолжает нести санитарно-эпидемиологическую угрозу не только окрестностям, но и столице. «Общая площадь мусорного полигона — 75 гектаров. В день туда заезжают 300 машин», — добавил Мирлан Самыйкожо.

Парламент поддержал решение депутатской комиссии. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/254051/
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