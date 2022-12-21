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Власть

Вторжение в Кыргызстан. В Жогорку Кенеше интересуются судьбой беженцев

Пятьсот человек из Баткенской области, бежавших от вооруженной агрессии Таджикистана, временно проживают в Бишкеке и Чуйской области. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Миргуль Темирбаева.

Она отметила, что многих приютили у себя местные жители, помогают меценаты.

«Вы (заместитель министра социального обеспечения Нурдоолот Базарбаев. — Прим. 24.kg) сказали, что не знаете, сколько человек приехало в Чуйскую область после последних событий. Когда наши чиновники не знают, им помогают граждане», — сказала Миргуль Темирбаева.

Нурдоолот Базарбаев ответил, что по поручению главы кабмина баткенцам должны помогать местные власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254045/
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