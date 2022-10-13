Садыр Жапаров в Астану приехал со своей водой. Наблюдение казахских СМИ

На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане некоторые президенты пьют свою воду. Об этом написала Orda.kz.

По их словам, лидер России пьет французскую воду EVIAN.

«Президенты Кыргызстана и Турции тоже приехали со своей водой. Остальные лидеры пьют воду нового Казахстана «Туран». Водная дипломатия и протокол», — отметили СМИ.

По словам пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева, Садыр Жапаров на саммите пьет отечественную воду «Легенда». «Стараемся везде брать свою воду», — отметил он.

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В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В нем участвует президент Кыргызстана Садыр Жапаров.