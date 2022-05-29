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Власть

Совет безопасности рассмотрит новую военную доктрину Кыргызстана — президент

В современных условиях развитие международной обстановки приобретает все больший динамизм. Происходящие в различных регионах мира вооруженные конфликты характеризуются непредсказуемостью масштабов и последствий. Об этом сегодня заявил президент Садыр Жапаров, выступая на мероприятии по случаю 30-й годовщины образования Вооруженных сил Кыргызстана.

По его словам, наблюдается преобладание невоенных способов ведения вооруженной борьбы, активно сопровождаемой информационно-пропагандистской работой.

Глава государства добавил, что реалии сегодняшнего дня требуют дальнейшего пересмотра государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики.

Считаю важным сказать, что Кыргызстан — миролюбивая страна, которая строит свою военную политику на принципах самообороны и оборонительной достаточности.

Садыр Жапаров

«Поэтому нашей главнейшей задачей является создание эффективных Вооруженных сил для обеспечения национальной безопасности республики. В рамках проведенной работы в данном направлении 20 декабря 2021 года утверждена новая концепция национальной безопасности КР, основной целью которой являются консолидация усилий, повышение эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны», — отметил он.

По словам президента, в ближайшее время Советом безопасности будет рассмотрен проект новой военной доктрины Кыргызской Республики и будут приняты решения по всестороннему обеспечению деятельности Вооруженных сил, в особенности повышению их боевого потенциала.

Начиная с 2021-го в воинские подразделения стали поступать новое вооружение и военная техника.
В прошлом году повышены оклады военнослужащих. Рассматриваются новые предложения по увеличению денежных выплат, в том числе окладов гражданским лицам, работающим в Вооруженных силах.

«На фоне сохраняющихся вызовов и угроз в мире Кыргызская Республика стремится к сосуществованию с другими государствами на принципах согласия и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, мирного решения международных и региональных проблем. Эти принципы закреплены Конституцией. Могу с уверенностью заверить, что мы будем и впредь придерживаться этих принципиальных позиций», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235122/
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