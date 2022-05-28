22:22
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Власть

Российскому фонду «Сколково» предлагают открыть IT-деревню на Иссык-Куле

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил на форуме «Современный цифровой банк и экосистема» и предложил российскому фонду «Сколково» открыть IT-деревню на Иссык-Куле.

Он отметил, что развитие информационных технологий обусловило совершенно новый подход к ведению банковского бизнеса.

«Слияние финансовых продуктов с современными возможностями в сфере IT позволяет существенно повысить производительность и эффективность всей экономики, и Кыргызская Республика не остается в стороне от этих глобальных трендов. Ключевыми направлениями развития финансовых технологий в нашей стране становятся электронная коммерция, дистанционное обслуживание в сфере предоставления финансово-банковских услуг и активное развитие финансовых маркетплейсов. Мы не останавливаемся на этом и ускоряем внедрение безналичных инновационных продуктов в финансовых и экономических процессах республики», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, нормотворческая база КР позволяет принимать подобные решения в максимально короткие сроки.

Чиновник также подчеркнул, что кабмин готов поддержать активное внедрение цифровых инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека, будь то предоставление банковских или государственных услуг, а также в более масштабных проектах, касающихся развития цифровой экономики в целом.

В свою очередь директор центра компетенций фонда «Сколково» Павел Новиков заметил, что видит государственную поддержку в развитии цифровой индустрии, и выразил готовность к сотрудничеству в финансовой и экономической сферах, а также в дальнейшем продвижении местных стартапов и внедрению цифровых инноваций.

В форуме принимают участие восемь крупных российских IT-компаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235114/
просмотров: 5457
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты предлагают разрешить иностранцам покупать дома на Иссык-Куле
На Иссык-Куле началась очистка озера от мусора
Желтая жижа. Кыргызстанец просит проверить канализационные стоки в селе Чок-Тал
Сумма венчурных сделок в Кыргызстане за 2023 год составила $1,1 миллиона
Депутаты возмущены отсутствием в Жогорку Кенеше главы Госстроя и его замов
На Иссык-Куле шестиклассника нашли мертвым у себя дома
Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
Забор аэропорта «Иссык-Куль» рухнул во второй раз
На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
Популярные новости
Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану&nbsp;&mdash; Акылбек Жапаров Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану — Акылбек Жапаров
Будто танк проехался. Мэр Бишкека ответил на&nbsp;жалобы о&nbsp;разбитых дорогах Будто танк проехался. Мэр Бишкека ответил на жалобы о разбитых дорогах
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 апреля
Шайлообек Атазов и&nbsp;Абдурахман Муртазалиев в&nbsp;суде решают, кому быть депутатом Шайлообек Атазов и Абдурахман Муртазалиев в суде решают, кому быть депутатом
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
7 апреля, воскресенье
21:14
Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация...
21:05
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров вновь прокомментировал документ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: солнечно
19:15
Цифра дня. 872 тысячи литров ГСМ изъяли налоговики в 2023 году
19:00
Афиша Бишкека на неделю: фестиваль кино, выставки и концерты зарубежных гостей