Российскому фонду «Сколково» предлагают открыть IT-деревню на Иссык-Куле

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил на форуме «Современный цифровой банк и экосистема» и предложил российскому фонду «Сколково» открыть IT-деревню на Иссык-Куле.

Он отметил, что развитие информационных технологий обусловило совершенно новый подход к ведению банковского бизнеса.

«Слияние финансовых продуктов с современными возможностями в сфере IT позволяет существенно повысить производительность и эффективность всей экономики, и Кыргызская Республика не остается в стороне от этих глобальных трендов. Ключевыми направлениями развития финансовых технологий в нашей стране становятся электронная коммерция, дистанционное обслуживание в сфере предоставления финансово-банковских услуг и активное развитие финансовых маркетплейсов. Мы не останавливаемся на этом и ускоряем внедрение безналичных инновационных продуктов в финансовых и экономических процессах республики», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, нормотворческая база КР позволяет принимать подобные решения в максимально короткие сроки.

Чиновник также подчеркнул, что кабмин готов поддержать активное внедрение цифровых инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека, будь то предоставление банковских или государственных услуг, а также в более масштабных проектах, касающихся развития цифровой экономики в целом.

В свою очередь директор центра компетенций фонда «Сколково» Павел Новиков заметил, что видит государственную поддержку в развитии цифровой индустрии, и выразил готовность к сотрудничеству в финансовой и экономической сферах, а также в дальнейшем продвижении местных стартапов и внедрению цифровых инноваций.

В форуме принимают участие восемь крупных российских IT-компаний.