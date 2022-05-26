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Власть

В госрезиденции «Ала-Арча» все готово к встрече Касым-Жомарта Токаева

Фото 24.kg. Госрезиденция «Ала-Арча-1»

Сегодня состоится официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Начало официальной церемонии встречи запланировано на 11.00 в государственной резиденции «Ала-Арча-1».

Главы государств проведут встречи в узком, затем расширенном кругу. По итогам переговоров ожидается подписание документов.

Кроме этого, запланировано заявление для прессы президентов двух стран — Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана также примет участие в первом Евразийском экономическом форуме.

Отметим, остальные президенты стран-участниц ЕАЭС в Бишкек не приехали. Они будут участвовать в мероприятии дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/234764/
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