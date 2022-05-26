Заключение по дипломам депутатов Жогорку Кенеша не готово. Минобраз молчит

В ЦИК до сих пор не поступило заключение Министерства образования по дипломам о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша Фархата Исмаилова (фракция «Ата Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс»). Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИК напомнили, что материалы ГКНБ они получили 8 апреля. «В тот же день направили запрос в Министерство образования и науки. Как получим ответ, проведем заседание. Решение примем согласно законодательству», — отметили в Центризбиркоме.

Между тем в Минобразе отказались комментировать, почему до сих пор не готовы документы по нардепам. В ГКНБ на запрос 24.kg ответили, что «проверка продолжается».

Ранее ректорат КНУ имени Жусупа Баласагына сообщил, что диплом о высшем образовании нардепу Фархату Исмаилову не выдавали.

ГКНБ в рамках работы по проверке подлинности дипломов проинформировал ЦИК по документам о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша Фархата Исмаилова (фракция «Ата Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс»). В соответствии с Законом «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» депутатом может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.

Во время предвыборной кампании утверждали, что у Фархата Исмаилова два высших образования. Одно он получил в КНУ имени Жусупа Баласагына по специальности «бухгалтерский учет и аудит». В 2015 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию. Имеет степень магистра юриспруденции. Однако КНУ опроверг эти данные.