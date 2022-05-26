Кыргызстан выступил за развитие сельского хозяйства и промышленности в ЕАЭС

«В условиях односторонних ограничений первостепенной задачей является решение вопросов эффективного развития промышленного и агропромышленного комплексов, импортозамещения и налаживания кооперационных связей в ЕАЭС», — заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров, открывая первый Евразийский экономический форум.

По его словам, в рамках форума интересным будет также обсуждение вопросов развития транспортной инфраструктуры евразийской интеграции. Оно даст более широкие возможности для раскрытия огромного экспортного потенциала и выхода на новые рынки сбыта продукции. Кроме того, будет открыта дискуссия по продвижению идеи «евразийства», ее распространение в широкие массы.

«Предлагается обсудить и другие важные темы. В том числе значимость формирования интегрированного валютного рынка ЕАЭС для обеспечения суверенитета и стабилизации экономики и формирование научно-образовательных учебных заведений по подготовке квалифицированных кадров для единого рынка труда ЕАЭС, создание бллагоприятных условий для развития электронной торговли на территории союза. Немаловажным является вопрос расширения географии контактов с зарубежными государствами, интеграционными региональными объединениями — от Южной Америки до Юго-Восточной Азии. Учитывая тему нашего форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности», необходимо обсудить приоритеты и направления развития нашей интеграции, а также определить резервы наших экономик в целях устойчивого поступательного развития союза», — высказался Акылбек Жапаров.

Глава кабмина отметил, что выход евразийского интеграционного проекта на качественно новый уровень может создать пример, который как магнит будет притягивать другие заинтересованные страны. Он уверен, что поступательное и устойчивое развитие ЕАЭС внесет немалый вклад в стабильность всей мировой экономики.

«Союз открывает более широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях», — заключил он.