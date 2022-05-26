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Власть

ЕАЭС должен стать моделью экономического союза, перетекающего в политический

«ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, открывая первый Евразийский экономический форум.

По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран — задача минимум. Задачей максимум является укрепление позиций на внешнем рынке.

По итогам первого полугодия 2021 года ВВП ЕАЭС вырос на 4,5 процента.

Наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. При сохранении тенденций, сложившихся по итогам 2021 года, объем экспорта во внешней торговле достиг $500 миллиардов — максимального значения с 2015 года, а объем взаимной торговли превысил $70 миллиардов и достиг нового максимального исторического значения.

«Наблюдается переориентация торговых потоков государств-членов ЕАЭС. Удельный вес Европейского союза во внешнем товарообороте ЕАЭС снизился с 46,2 процента в 2015 году до 36,7 процента в 2020 году. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во внешнем товарообороте ЕАЭС, напротив, выросла за этот период до 36,4 процента и 24,1 процента соответственно», — рассказал Акылбек Жапаров.

Он уверен, что для достижения утвержденных главами стран ЕАЭС целей экономического развития важно в том числе содействовать расширению финансирования инвестиционной и инновационной деятельности путем задействования резервов не вовлеченных в народнохозяйственный оборот производственных мощностей.

«Главным условием сближения уровней экономического развития является достижение устойчивых темпов роста. Это возможно за счет передачи технологий и переноса производств из передовых стран в относительно менее развитые. При этом условием эффективного принятия технологий является достаточный технический и образовательный уровень, соответствующий уровню данных технологий. Поэтому представляется чрезвычайно важным обеспечение своевременной реализации стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года в новых сферах интеграции — научном сотрудничестве и образовании, а также по содействию экономическому росту и развитию кооперации, созданию инвестиционных и инновационных консорциумов, осуществлению инвестиционных проектов с высоким интеграционным эффектом. Задача макроэкономической политики вместе с тем заключается в создании благоприятных условий для наращивания инвестиционной и инновационной активности», — заключил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/234757/
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