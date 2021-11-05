Урсула фон дер Ляйен: Центральная Азия страдает от последствий изменения климата

«Центральная Азия уже страдает от последствий изменения климата», — заявила сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на первом экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия».

По ее словам, ЦА имеет значение для Европы, а Европе важен регион. В течение 30 лет после обретения независимости экономика стран Центральной Азии росла безостановочно, пока пандемия не несла свои изменения.

При этом Урсула фон дер Ляйен уверена, что сотрудничество Европейского союза и государств ЦА позволит перезапустить двигатель экономики. В то же самое время это может сделать экономики стран Центральной Азии сильнее, справедливее и устойчивее в долгосрочной перспективе.

«Зеленое восстановление, цифровизация и благоприятный деловой климат — это три главных направления, которые будут обсуждаться в повестке сегодняшнего дня. Европа обладает непревзойденным опытом во всех этих направлениях. И мы предлагаем более тесное сотрудничество всем государствам ЦА в наших общих интересах», — отметила она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что этим летом засуха уничтожала урожаи, убивала животных и опустошала водохранилища в странах Центральной Азии. Но в то же время ЦА обладает огромным неиспользованным потенциалом возобновляемых источников энергии.

«Благодаря вложению средств регион может стать менее зависимым от угля и ископаемых видов топлива, поможет создать дополнительные рабочие места и чистый атмосферный воздух. Зеленые инвестиции могут стимулировать восстановление экономики. Европе также есть что предложить в части цифровизации. Ведь это то, что мы делаем у себя дома. При цифровизации люди, компании, их права ставятся в центр внимания. Европа уже является первым иностранным инвестором во многих государствах Центральной Азии. Есть потенциал, чтобы сделать это партнерство еще сильнее», — заключила она.