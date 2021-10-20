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Власть

Нацбанк не собирается покупать MegaCom

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают законопроект «О внесении изменений в Закон «О приватизации государственной собственности в КР».

Председатель ФУГИ Мирлан Бакиров отметил, что по предлагаемому законопроекту Нацбанк может выступать одним из покупателей.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что MegaCom можно продать, но этот оператор связи не нужен Национальному банку, поскольку у него другие функции.

Мирлан Бакиров напомнил, что MegaCom уже хотели продать за 19 миллиардов сомов, но не получилось.

Глава НБ КР Кубанычбек Боконтаев ответил, что против того, чтобы Нацбанк покупал MegaCom. «Покупка MegaCom близко не соответствует целям и задачам финансового регулятора. Откуда взялся этот вопрос, мне непонятно, потому что мы не покупаем MegaCom и не собираемся покупать», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211025/
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