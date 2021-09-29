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Власть

Кубанычбек Боконтаев прокомментировал возбужденное против него уголовное дело

Претендент на пост председателя Национального банка Кубанычбек Боконтаев сегодня на заседании парламента прокомментировал уголовное дело, возбужденное на него в 2010 году.

По его словам, это было преследованием со стороны временного правительства за обнародование информации.

«В 2010 году я работал заместителем главы Нацбанка. 7 апреля временное правительство заявило, что в бюджете и на счетах Фонда развития нет денег. Это было не так. Я собрал пресс-конференцию и сообщил, что в бюджете есть несколько миллиардов сомов, а на счету Фонда развития $220 миллионов. За это меня сняли с должности и возбудили дело по коррупции. Не я, а они совершили преступление. Открыли ячейки банка и украли несколько миллиардов», — сказал он.

По его словам, российский кредит в размере $300 миллионов был в Кыргызстане. «$220 миллионов были на счету фонда, остальное вложили в «Камбар-Ату», — отметил он.

Кроме этого, Кубанычбек Боконтаев заявил, что в 2010 году его показания по уголовному делу были получены незаконным путем.

Напомним, в сентябре 2010-го Генеральная прокуратура уличила бывшее руководство Национального банка в похищении более 3 миллиардов сомов. Дело касалось вывода денег из «АзияУниверсалБанка». По информации ГП КР, к уголовной ответственности привлечены президент Central Asian Stock Exchange и начальник управления банковского надзора НБ КР.

Кроме того, Кубанычбек Боконтаев проходил по уголовным делам по расхищению Бакиевыми $220 миллионов российского кредита и обвинению в соучастии в незаконном захвате Инвестиционного банка «Иссык-Куль».
Ссылка: https://24.kg/vlast/208717/
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